Екатеринбург, , 18:51 — REGNUM Обвиняемого в ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге Владимира Васильева отказались выпускать из СИЗО. Решение принял Свердловский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе органа власти.

Защита Васильева подавала апелляцию на решение суда предыдущей инстанции, согласно которой Васильеву продлили арест до 12 сентября 2020 года. В итоге областной суд отказался менять меру пресечения.

Ранее обвиняемый заявлял, что опасается заразиться в СИЗО новым коронавирусом — якобы в следственном изоляторе ходят слухи о возможных случаях заражения. Однако такие аргументы не убедили суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в августе 2019 года, погибло двое человек. В ходе медосвидетельствования Васильеву подменили анализы — оказалось, что за него их сдал отец обвиняемого, полковник Росгвардии.

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