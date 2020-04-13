Челябинск, 13 апреля 2020, 18:41 — REGNUM В Челябинской области большинство новых случаев заражения коронавирусом возникло внутри региона. Об этом в инстаграм написал губернатор Алексей Текслер.
Он также отметил, что подтверждены случаи бессимптомного течения болезни. По этой причине очень важно остановить распространение этого вируса.
«От личной ответственности, от твёрдости в решении соблюдать карантин зависит очень многое», — добавил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM. всего на Южном Урале 45 заражённых. За сутки их стало больше на три.