Челябинск, , 18:41 — REGNUM В Челябинской области большинство новых случаев заражения коронавирусом возникло внутри региона. Об этом в инстаграм написал губернатор Алексей Текслер.

Он также отметил, что подтверждены случаи бессимптомного течения болезни. По этой причине очень важно остановить распространение этого вируса.

«От личной ответственности, от твёрдости в решении соблюдать карантин зависит очень многое», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM. всего на Южном Урале 45 заражённых. За сутки их стало больше на три.