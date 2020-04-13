Курск, , 18:40 — REGNUM В Курской области скончались две женщины, у которых было лабораторно подтверждено заражение коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Данные о них не были включены в федеральную сводку, так как пока не установлены точные причины смерти, — у обеих женщин были хронические заболевания.

12 апреля в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко скончалась пациентка старше 70 лет. У неё был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии. Как уже сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 11 апреля, от остановки сердца скончалась 69-летняя женщина.

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