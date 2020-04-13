Москва, , 18:38 — REGNUM В России разработан препарат для лечения заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил 13 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с российским президентом Владимиром Путиным.

В лаборатории Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

По его словам, речь идёт о полностью российском аналоге препарата, который уже прошел тестирование в ряде других стран.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», — сказал глава Минздрава РФ.

Он уточнил, что клинические испытания препарата начнутся через 10−12 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом, а 148 человек, заболевших COVID-19, умерли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области ужесточили меры по изоляции жителей