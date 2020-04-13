Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Детское отделение Петербургского городского онкологического центра в поселке Песочный закрыто на карантин в связи с тем, что у одного из маленьких пациентов был получен положительный результат на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Эпидемиологическая служба Петербургского городского онкологического центра подтвердила положительный результат анализа на COVID-19 у ребенка, который поступил в больницу на плановое лечение в среду, 8 апреля.

Как уточняют в комздраве, при госпитализации в приемном отделении родители предъявили отрицательные результаты анализа, сделанного в одной из частных лабораторий Санкт-Петербурга, в которую они обратились, не дождавшись ответа из поликлиники.

«Ребенок был переведен в Детскую городскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова. В настоящий момент все сотрудники отделения детской онкологии, маленькие пациенты и их родители сдали анализ на COVID-19. Поскольку с началом эпидемии им было рекомендовано не покидать свои палаты, контакты с вновь поступающими пациентами были сведены до минимума — отменены развлекательные мероприятия и совместные игры и просмотры телевизора», — рассказали в комитете по здравоохранению.

Администрация онкоцентра обеспечила всех находящихся в отделении средствами гигиены и питанием. Ситуация находится под контролем, плановое лечение продолжается в прежних объемах.

«У детей, находящихся в отделении, лечение ни на минуту не останавливается. Все препараты есть, персонал круглосуточно находится с маленькими пациентами. Мы полностью соблюдаем предписанные протоколы лечения», — отметила заведующая отделением детской онкологии Петербургского онкологического центра, профессор Маргарита Белогурова.

Десять детей, которые должны были поступить на лечение в детское онкологическое отделение Петербургского онкоцентра, направлены в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» и Детскую городскую больницу №1. Также маленьких пациентов с онкологией будет принимать НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова.

Ранее в Петербурге из-за обнаружения больных с коронавирусом были закрыты на карантин несколько городских больниц, а также два роддома.

Также сегодня стало известно о закрытии одного из отделений больницы им. Семашко.

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