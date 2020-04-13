Венеция, Италия, , 18:33 — REGNUM Власти региона Венето (Венеция) отменяют некоторые из ограничений, введенных ранее ради борьбы с эпидемией, заявил в понедельник, 13 апреля, губернатор Венето Лука Дзайа.

В частности, отменено 200-метровое ограничение для «физической активности», при этом граждан по-прежнему просят проявлять эту активность исключительно в одиночестве.

Барбекю на праздники (25 апреля — День Освобождения и 1 мая — праздник рабочих и католический праздник святого Иосифа) могут проводиться только в кругу семьи и только в собственных дворах у тех, кто живет в частных домах, приглашать на такие «мероприятия» друзей или проводить их за пределами собственных участков нельзя, сказал Дзайа.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе — 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты .

По данным на 12 апреля, в Италии умерли 19 899 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 431. Днем ранее число умерших носителей вируса увеличилось на 619. Выздоровели 34 211 человек, за день этот показатель увеличился на 1677. Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 4092. В настоящее время заражены 102 253 человека. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 156 363.