Ростов-на-Дону, , 18:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону к 15 мая будет построен военный госпиталь. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Многофункциональный военный медицинский центр, рассчитанный на 160 пациентов, станет самым большим госпиталем в Южном военном округе. Лечение учреждение появится на территории существующего военного госпиталя в Ростове-на-Дону. Его оснастят всем необходимым медоборудованием. Работа над создание госпиталя ведётся в три смены.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с распространением коронавирусной инфекции будет создано более 2,6 тыс. койко-мест в инфекционных отделениях донских лечебных учреждений.