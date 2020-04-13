Чебоксары, , 18:31 — REGNUM В Чувашии большинство новых пациентов, у которых официально подтверждено заражение коронавирусом, — пациенты второй городской больницы в Чебоксарах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики.

Сегодня, 13 апреля, в Чувашии зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В их числе — один медицинский работник и десять пациентов второй городской больницы.

«Они выявлены в ходе тестирования, после перевода медицинской организации в режим обсерватора. Положительный результат подтвердился у двух контактных лиц и одного приезжего в Яльчикском районе. Ещё один гражданин выявлен в ходе тестирования лиц старшего возраста в Чебоксарах», — говорят в пресс-службе.

Пациентам от 35 до 86 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Чебоксарах были закрыты две поликлиники после «сомнительного результата» у одной из медицинских работников. Известно, что она не выезжала из Чувашии.

По данным на утро 13 апреля, в Чувашии под медицинским наблюдением находились более 860 человек, в том числе на домашнем карантине — 702 жителя, в условиях обсерватора — 42 человека. Госпитализированы 118 граждан, в том числе 11 несовершеннолетних. Министр здравоохранения Владимир Степанов отмечал, что из госпитализированных пациентов «четверо перешли в состояние средней тяжести, которое требует дополнительной подачи кислорода», один пациент (71-летний житель) перешёл «на инвазивную ИВЛ, то есть это уже переход в тяжелое состояние».

Напомним, что двое пациентов в Чувашии прошли лечение и были выписаны после выздоровления. Всего с начала пандемии в республике установлено, по данным властей, 66 случаев заражения.