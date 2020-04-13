Уфа, , 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Башкирии.

Сообщается, что следственный отдел по Кировскому району Уфы СУСК РФ по Башкирии возбудил уголовное дело по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» после того, как в социальных сетях начала распространяться ложная информация о том, что главврач республиканской клинической больницы имени Куватова якобы в страхе бежал из здания через окно, когда узнал, что у 40 пациентов подтверждено заражение коронавирусом. Напомним, что республиканская больница в Уфе была закрыта на карантин после того, как у ряда пациентов была обнаружена коронавирусная инфекция.

Более того, даже распространялись видеозаписи якобы побега главного врача через окно.

Вся эта информация не соответствует действительности. По результатам расследования действиям всех лиц, которые распространяли фейки, будет дана правовая оценка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, республиканская больница имени Куватова в Уфе с 6 апреля была закрыта на карантин. В больнице находятся порядка 700 пациентов и 700 сотрудников. Главврач больницы Эльза Сыртланова сообщила, что коронавирус выявлен у 52 пациентов.