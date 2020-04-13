Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Руководство городской больницы №2 в Петербурге обратилось за помощью в правоохранительные органы, чтобы те помогли установить местонахождение и вернуть в стационар петербуржца, у которого подозревают коронавирус.

Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что мужчина покинул больницу в воскресенье, 12 апреля, без разрешения лечащего врача, зная о том, что у него подозревают заражение коронавируснуой инфекцией.

«12 апреля пациент, поступивший с признаками пневмонии, покинул городскую больницу №2. Его анализы на коронавирус еще не получены. О нем сообщено в правоохранительные органы», — уточнили в ведомстве.

Ранее несколько сбежавших из карантина граждан в Петербурге были помещены в обсерватор под охраной ОМОН Росгвардии.

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