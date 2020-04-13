Мурманск, , 18:28 — REGNUM В Мурманской области одна из пациенток с подтвержденным коронавирусом находится в тяжелом состоянии. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, у большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме.

«Все пациенты с подтверждённым диагнозом коронавируса и предварительным положительным результатом анализа на инфекцию получают необходимо лечение. У большинства из них наблюдается положительная динамика. Одна пациентка в тяжёлом состоянии, но без ухудшения», — сообщил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области зафиксировано 128 подтверждённых случаев заболевания COVID-19, а также получено 105 предварительно положительных анализов. Десять пациентов выздоровели, одна скончалась.