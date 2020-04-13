Новосибирск, , 18:27 — REGNUM Возвращение сельских школ Новосибирской области к очной форме обучения — решение ожидаемое и логичное, считает депутат комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике, директор школы № 3 Барабинска Евгений Гутов.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 13 апреля, к очному обучению с соблюдением необходимых санитарных норм приступили 496 сельских школ.

Читайте также: Почти 500 новосибирских школ вернулись к очному обучению

«10 апреля состоялось заседание штаба министерства образования области по обсуждению рекомендаций деятельности системы образования в условиях ограничительных мер, — напомнил Гутов. — Большинство школ региона отработали в таком режиме неделю. Многое удалось реализовать, но и много вопросов возникает у детей, родителей и самих учителей. Такой штаб будет собираться по пятницам до снятия ограничительных мер».

Он отметил, что период дистанционного обучения позволил увидеть как плюсы, так и минусы такого формата обучения. Например, далеко не у всех детей сельских школ есть ноутбуки и планшеты, чтобы заниматься на «удалёнке».