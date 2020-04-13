Липецк, , 18:27 — REGNUM Новолипецкий металлургический комбинат и благотворительный фонд «Милосердие» передали около 100 тысяч масок и респираторов для медицинских учреждений и жителей Липецкой области. Об этом сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

70 тысяч масок получат от НЛМК сотрудники органов внутренних дел, 10 тысяч респираторов — медики Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Ещё 20 тысяч респираторов распределят между другим больницам и поликлиникам Липецка.

Также в течение месяца НЛМК планирует оснастить лечебные учреждения региона 35 аппаратами искусственной вентиляции легких, 3,5 тыс. противоэпидемических костюмов, 50 концентраторами кислорода, 20 бронхоскопами, а также медицинскими кроватями и оборудованием для двух ПЦР-лабораторий.

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