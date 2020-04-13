Ростов-на-Дону, , 18:20 — REGNUM В Ростовской области школьников, относящихся к льготной категории граждан, начали обеспечивать продуктовыми наборами. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 апреля.

Выдача так называемых сухих пайков производится на период дистанционного обучения вместо горячих школьных обедов. В продуктовый набор входят продовольственные товары, список которых согласован с Роспотребнадзором.

«Если семья относится к категории малообеспеченных или многодетных, ребенок имеет инвалидность или ограниченные возможности здоровья, но ранее подтверждающие документы на бесплатное питание в школу не предоставлялись, то их можно предоставить, не приходя в школу, через электронные средства связи», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Выдача продуктовых наборов будет производиться в период с 13 по 17 апреля.

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