Мурманск, , 18:18 — REGNUM Недалеко от площадки строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений, где выявлено массовое заражение коронавирусом SARS-CoV2, МЧС России начало развертывать аэромобильный госпиталь. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

В Мурманскую область уже доставлено необходимое оборудование для развертывания инфекционного госпиталя, обсервации, пункта временного размещения, а также проведения санитарной обработки территорий.

«Ситуация в Междуречье находится на постоянном контроле. Развертывание мобильного госпиталя ближе к стройке — превентивная мера. Создание дополнительных мощностей в случае негативного сценария позволит не перегрузить наши стационары и оказывать медпомощь больным. Я обратился в федеральный штаб и благодарен коллегам из федерального центра, из МЧС России за поддержку Мурманской области», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр крупнотоннажных морских сооружений в Кольском районе возводит компания «Новатэк». На стройке трудятся 11 тысяч человек. Из-за вспышки коронавируса в ближайшем от объекта сельском поселении Междуречье был введен режим ЧС.