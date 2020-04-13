Мурманск, 13 апреля 2020, 18:18 — REGNUM Недалеко от площадки строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений, где выявлено массовое заражение коронавирусом SARS-CoV2, МЧС России начало развертывать аэромобильный госпиталь. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.
В Мурманскую область уже доставлено необходимое оборудование для развертывания инфекционного госпиталя, обсервации, пункта временного размещения, а также проведения санитарной обработки территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, Центр крупнотоннажных морских сооружений в Кольском районе возводит компания «Новатэк». На стройке трудятся 11 тысяч человек. Из-за вспышки коронавируса в ближайшем от объекта сельском поселении Междуречье был введен режим ЧС.