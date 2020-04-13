Ново-Огарево, Московская область, , 18:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в субъектах Федерации не будет что-то вовремя сделано для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом российский лидер заявил сегодня, 13 апреля, в ходе онлайн-совещания о санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Путин сказал, что совсем недавно он провел широкое онлайн-совещание со всеми субъектами Российской Федерации. Были выработаны определенные планы по борьбе с коронавирусом, даны поручения.

«Я еще раз хочу на это обратить внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, и со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера», — подчеркнул президент России.

Стоит отметить, что в ходе этого же совещания Путин сказал, что рост числа заболевших в ряде регионов России произошел из-за разгильдяйства.