Кишинёв, 13 апреля 2020, 18:17 — REGNUM Нерабочие дни в Молдавии продлятся до 24 апреля 2020 г., сообщил 13 апреля журналистам молдавский премьер-министр Ион Кику.
Эти меры вводятся молдавскими властями в рамках противодействия распространению коронавируса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1712, количество летальных исходов — 35, излечившихся — 107.
Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии снизилось число новых случаев заражения коронавирусом