Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Самолет, вылетевший из Испании с петербуржцами и жителями Ленобласти на борту, приземлился в «Пулково». Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Рейс «Аэрофлота» из Мадрида прибыл в 17:54 с опозданием примерно на 40 минут. Как сообщили ИА REGNUM в Смольном, на нем эвакуировали 20 человек, почти все они являются жителями Северной столицы или Ленинградской области.

В аэропорту «Пулково» их встретили не только таможенники и пограничники, но и специалисты Роспотребнадзора, медики, полицейские и представители комитета по вопросам законности.

На самом первом этапе туристов осмотрят и возьмут у них анализы. Каждый получит на руки предписание главного санитарного врача Петербурга о самоизоляции на 14 дней.

После оформления документов и выдачи продизенфицированного багажа пассажиров отправят по домам на специальных автобусах. Жители других регионов попадут в обсерватор — пансионат «Заря» в Репино.

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Добавим, начиная со 2 апреля в Петербург прибыло пять подобных рейсов: из Катара, Таиланда и с Кипра. Так, 11 апреля приземлился самолет из Бангкока со 109 гражданами России. За день до этого прилетели сразу два рейса — из Ларнака и с Пхукета.

Всего через Петербург в Россию вернулись 548 граждан страны.

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