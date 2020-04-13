Москва, , 18:16 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест-системы на выявление коронавируса стали более эффективными. Об этом Собянин заявил сегодня, 13 апреля, в ходе онлайн-совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Собянин отметил, что динамика роста заболеваемости COVID-19 в Москве составляет 13%, что несколько ниже, чем в целом по стране.

«Но с учетом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже большие, это 1,3 тыс. человек у нас дополнительно заболевших и получивших соответствующий диагноз», — пояснил Собянин.

В целом мэр отметил, что в Москве наблюдается тенденция снижения госпитализации тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме.

Кроме того, тест-системы на коронавирус стали более эффективными, что помогает выявить большее число зараженных.