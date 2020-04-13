Москва, , 18:16 — REGNUM В Москве выдали почти 1 млн цифровых пропусков в первый день работы системы. Об этом 13 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

«Несмотря на сложности, выдано 900 тыс. пропусков, почти миллион, это огромный объем», — сказал мэр.

Собянин также уточнил, что цифровыми пропусками будут пользоваться только граждане, передвигающиеся на транспорте.

По его словам, для получения электронных пропусков сегодня были запущены интернет-портал, кол-центр и приём СМС.

Кроме того, мэр Москвы допустил возможность продления работы по выдаче цифровых пропусков в случае возникновения каких-либо затруднений.

Напомним, с 15 апреля жителям Москвы и Московской области потребуется оформлять специальные пропуска для передвижения по региону на личном и общественном транспорте.