Рига, , 18:15 — REGNUM В Латвии в условиях режима ЧС вырос интерес со стороны жителей к полётам дронов в «зоне высокого риска». Об этом сказал представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцев порталу LSM.

«Позитивно то, что люди используют свободное время для того, чтобы правильно использовать документацию. Мы в усиленном режиме получаем заявления о полётах дронов в зоне высокого риска. Например, речь идёт о полётах в зоне аэропорта», — сказал Винцев.

По его словам, для таких полётов требуется специальная лицензия. Кроме того, отметил он, у дронов должна быть соответствующая маркировка, а полёты должны совершаться только в светлое время суток.

Отмечается, что в этом году в Латвии уже было возбуждено 13 административных дел за нарушения при пилотировании дронов вблизи военных объектов.

Как передавалоИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.