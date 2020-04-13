Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции и медицинские работники разыскивают двух мужчин, которые несмотря на подозрение у них заражение коронавирусом, самовольно покинули больницу. Об этом 13 апреля сообщает телеграмм-канал Mash.

В настоящий момент полицейские устанавливают местонахождение Алексея, который контактировал с зараженной коронавирусом женщиной. Он был помещен под наблюдение врачей в больницу №2, которая на ряду с Боткина принимает пациентов с подозрением на новую инфекцию. Однако в воскресенье вечером сбежал оттуда.

Второй пациент — Антон — также сбежал из данного стационара сразу же как только его туда перевели из Александровской больницы. Как уточняет Mash, мужчина очень агрессивен и опасен.

«Диагноз — пневмония и психическое расстройство», — говорится в сообщении.

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