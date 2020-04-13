Ростов-на-Дону, , 18:12 — REGNUM Распространение новой коронавирусной инфекции в Ростовской области ещё не достигло пика. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, в связи с массовым нарушением режима самоизоляции в Вербное воскресенье ситуация в ближайшие дни только ухудшится. Однако данные, которые будут получены к концу недели, позволят принять решение о продлении или послаблении ограничительных мер.

Напомним, что на ухудшение ситуации ранее указывал и заместитель донского губернатора Сергей Бондарев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области по данным на 13 апреля подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом. Несколько пациентов находятся в тяжёлом состоянии, трое переведены на аппараты ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области дети легко переносят коронавирус – минздрав