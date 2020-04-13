Челябинск, , 18:11 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер общается со своей семьёй только по видеосвязи. Об этом он написал в инстаграм.

«Сейчас это лучший способ быть рядом со своими родными», — сказал Текслер.

Он добавил, что многим людям приходится непросто на самоизоляции. Особенно весной, сейчас, когда погода с каждым днём улучшается. И тем не менее призвал проявить заботу о себе, а также о знакомых и незнакомых людях. «Останьтесь сегодня дома», — призвал глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южного Урала ушёл на самоизоляцию на прошлой неделе. Причиной стало то, что у его пресс-секретаря Сергея Зюся нашли коронавирус.