Астрахань, , 18:06 — REGNUM В Астрахани на двух вокзалах ночью продезинфицировали более 30 тысяч квадратных метров. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областного правительства, дезинфекцией занимались расчёты РХБЗ ЮВО.

Расчёты батальона радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО) для обработки задействовали четыре специальных автомобиля АРС-14КМ. В ходе выполнения мероприятий военнослужащие обработали более 30 тысяч квадратных метров специальным раствором ДТС-ГК. Обработано было дорожное покрытие, перроны и тротуары.

Ещё две единицы спецтехники и два расчёта личного состава подразделения РХБЗ дезинфицировали Областной клинический противотуберкулёзный диспансер. Площадь обработки составила порядка 15 тыс. квадратных метров.

Всего в ходе ночных работ было задействовано шесть специальных автомобилей АРС-14КМ, доставленных из Волгоградской области. В результате силами шести расчётов за ночь было обработано около 45 тыс. квадратных метров.

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