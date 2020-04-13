Севастополь, , 18:07 — REGNUM Власти Севастополя усилят режим контроля автотранспорта на пяти контрольных пунктах региона. Об этом 13 апреля заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Указом будет установлено не добровольное заполнение анкеты, а обязательный контроль документов сотрудниками правоохранительных органов на въезде в Севастополь. Севастопольцы, которые въезжают в город, смогут провести 14-дневный карантин на дому. Но контроль за соблюдением ими правил самоизоляции будет усилен», — отметил чиновник.

По его словам, для граждан из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга будет действовать обязательный режим помещения в обсерватор.

«Крымчанам и севастопольцам, чтобы пересечь границу, нужно будет предъявить пропуск о работе в одном из субъектов. Если нет пропуска и человек живёт в Севастополе, и он не следует в командировку — никаких командировочных документов у него нет, таким гражданам будет предписываться возвращаться домой», — добавил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, и.о. губернатора Севастополя пообещал наделить всех сотрудников всех надзорных органов правом выписывать протоколы о нарушении самоизоляции граждан. К концу недели власти города обещают развернуть 100 коек с кислородом.

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