Севастополь, 13 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Власти Севастополя усилят режим контроля автотранспорта на пяти контрольных пунктах региона. Об этом 13 апреля заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, для граждан из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга будет действовать обязательный режим помещения в обсерватор.
Как сообщало ИА REGNUM, и.о. губернатора Севастополя пообещал наделить всех сотрудников всех надзорных органов правом выписывать протоколы о нарушении самоизоляции граждан. К концу недели власти города обещают развернуть 100 коек с кислородом.
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