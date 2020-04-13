Белгород, , 18:03 — REGNUM Мужчина с подтверждённым коронавирусом, который скончался 13 апреля от двустороннего воспаления лёгких в Белгороде, приехал из Москвы. В пресс-службе губернатора и правительства области рассказали подробности его заболевания и гибели.

Уроженец Бирюча, проживавший постоянно в Москве, в середине марта приехал к родителям. 30 марта он обратился за медицинской помощью в Красногвардейскую центральную районную больницу и его оставили на лечение в стационаре. Состояние больного ухудшалось, на рентген-исследовании у него была выявлена пневмония. 3 апреля мужчину перевели в областную инфекционную клиническую больницу им. Е. Н. Павловского в состоянии средней тяжести с внебольничной пневмонией. Анализы на коронавирусную инфекцию дали положительный результат.

«Пациент получал полномасштабное лечение, ему проводились все необходимые мероприятия, но его состояние стремительно ухудшалось. В связи с этим мужчина был подключен к аппарату ИВЛ. К сожалению, ряд хронических заболеваний сильно осложнил течение заболевания. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия на фоне полиорганной недостаточности мужчина скончался», — уточнили в пресс-службе.

В регионе на 13 апреля был подтверждён 31 случай заражения коронавирусом.

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