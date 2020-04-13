Нью-Йорк, США, , 18:00 — REGNUM Снижение общего числа пациентов с выявленным заражением SARS-CoV-2, числа больных, оказавшихся в отделении интенсивной терапии и числа новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом наблюдается в американском городе Нью-Йорке. Об этом 13 апреля сообщил журналистам в ходе пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Глава города привёл данные за 10 и 11 апреля, так как, по его словам, данные за 12 апреля подали ещё не все больницы. По информации де Блазио, 11 апреля в больницы города поступили с подозрением на заражение коронавирусом 383 человека, а за день до этого было госпитализировано 463 человека.

По данным на 10 апреля количество пациентов с выявленным заражением коронавирусом в отделениях интенсивной терапии составляло 857 человек, а 11 апреля их число уменьшилось до 835.

Кроме того, де Блазио сообщил, что доля людей, получивших положительный результат теста на коронавирус в Нью-Йорке, 10 апреля составила 59,3% от общего числа протестированных, а 11 апреля их доля составила 58,1%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 550 тысячах подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США.

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