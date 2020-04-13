Тула, , 17:59 — REGNUM В Тульской области двое пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил 13 апреля министр здравоохранения региона Алексей Эрк на заседании оперативного штаба.

По его словам, в настоящее время в медицинских учреждениях региона содержатся 35 пациентов с коронавирусом. Состояние большинства из них оценивается медиками как удовлетворительное, либо средней тяжести.

Ещё у 36 человек с подтверждённым коронавирусом заболевание проходит в лёгкой форме, без клинических проявлений, в связи с чем они проходят лечение на дому под постоянным наблюдением медиков, сообщил министр.

Согласно последним данным, на территории Тульской области подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом. 12 пациентов излечились, скончалась 93-летняя женщина, готовившаяся к выписке после прохождения курса лечения и сдачи отрицательного контрольного теста.