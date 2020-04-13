Токио, , 17:58 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Японии достигло 8400, передаёт 13 апреля японское общественное телевидение.

В это число входят находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess пассажиры и члены экипажа. На столицу Японии приходится 2158 людей с диагнозом COVID-19.

За минувшие сутки количество выявленных случаев COVID-19 в Японии увеличилось на 291.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии, по состоянию на 12 апреля, жертвами COVID-19 стали 148 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Японии