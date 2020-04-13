Кемерово, , 17:58 — REGNUM Из-за коронавируса в Кемеровской области отменили весенние ярмарки. Однако, как заявили в правительстве региона, кемеровчане смогут заказать товары ярмарочного ассортимента с бесплатной доставкой на дом. Их привезут волонтёры. Доставку смогут заказать пожилые и маломобильные жители региона, а также те, кто находится на обязательной самоизоляции. В минсельхозе Кемеровской области уточнили, что доставка продуктов питания по ярмарочным ценам, сниженным на 10−15%, будет действовать в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске.

Акция будет проходить 14 и 15 апреля. Заявки принимаются по телефонам.