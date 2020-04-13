Ростов-на-Дону, , 18:02 — REGNUM В Ростовской области дети, у которых лабораторно подтверждён коронавирус, легко его переносят. Об этом на брифинге сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская.

По словам министра, в регионе коронавирус выявлен у двух детей в возрасте 2,5 года и пяти лет. Один их них заразился в семье, проживающей в Донецке. У родителей также обнаружен коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области по данным на 13 апреля зарегистрировано 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пятеро выздоровели. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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