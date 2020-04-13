Севастополь, , 17:58 — REGNUM Власти Севастополя готовятся к кризису в связи с угрозой распространения коронавируса в городе, в городе развёрнут 100 коек с аппаратами для подачи кислорода. Об этом 13 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Мы сейчас выигрываем время и усиливаем возможности нашей медицины. Уже к концу недели у нас будет развёрнуто 100 коек с кислородом», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, и.о. губернатора Севастополя пообещал наделить всех сотрудников всех надзорных органов правом выписывать протоколы о нарушении самоизоляции граждан.

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