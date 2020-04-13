Севастополь, 13 апреля 2020, 17:58 — REGNUM Власти Севастополя готовятся к кризису в связи с угрозой распространения коронавируса в городе, в городе развёрнут 100 коек с аппаратами для подачи кислорода. Об этом 13 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, и.о. губернатора Севастополя пообещал наделить всех сотрудников всех надзорных органов правом выписывать протоколы о нарушении самоизоляции граждан.
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