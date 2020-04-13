Красногорск, , 17:53 — REGNUM В Московской области выявлено за сутки 27 случаев заражения коронавирусом среди детей. Об этом сообщили 13 апреля в подмосковном оперативном штабе.

Всего за минувшие сутки в регионе подтвердилось 495 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 83 человека находятся в возрастной группе 65 лет и старше.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье достигло 1855. При этом 19 инфицированных пациентов умерли, 75 человек выздоровели.