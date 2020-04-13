Москва, , 17:50 — REGNUM Более 240 пациентов с коронавирусом в России подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил 13 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина.

«На дистанционном учёте на сегодняшнюю дату состоит 300 больных, из них более 240 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ», — сказал министр.

Мурашко добавил, что три пациента также находятся на аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации, на аппаратах ИВЛ находятся одна беременная женщина и один ребёнок.

Напомним, на территории России подтверждено уже 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, в том числе 2558 случаев — за последние сутки. Скончались 148 пациентов, 1470 человек выздоровело.