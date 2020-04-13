Кишинёв, , 17:50 — REGNUM В Молдавии за последние сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, а общее число заболевших достигло 1712 человек. Об этом 13 апреля сообщила министр Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

Таким образом прирост заболевших за сутки составил менее 3%, в то время, как в предыдущие дни он составлял 10% и более — ежедневно заболевали более 100 человек.

В свою статистику молдавские власти включили и 18 новых случаев из Приднестровья. Коронавирус также диагностировали у двух молдавских граждан, вернувшихся из Польши и Испании.

Молдавские власти объявили, что динамика заражения намного лучше даже оптимистичного сценария, который власти прорабатывали вместе с Всемирной организацией здравоохранения. Президент Игорь Додон не исключил, что в конце апреля власти могут отменить некоторые ограничения, если нынешняя динамика роста зараженных сохранится.

От коронавируса в Молдавии с начала эпидемии умерли 35 человек, 107 выздоровели. В стране действует режим чрезвычайной ситуации, который введён на срок до 15 мая.

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