Ростов-на-Дону, , 17:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону пациентка, госпитализированная с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию в горбольницу №6, пока не получила окончательный результат анализа. Об этом во время брифинга сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Первый тест на коронавирус, который сдала ростовчанка, дал положительный результат. Повторный анализ оказался отрицательным. В настоящее время ожидается результат заключительного исследования. Однако в так называемый COVID-госпиталь пациентку госпитализировали незамедлительно.

«Второй анализ показал отрицательный результат, но это не говорит, что в третьем анализе не будет положительного результата, поэтому она считается на сегодняшний день заболевшей и находится под контролем врачей», — уточнила министр.

ИА REGNUM напоминает, что положительный тест сдал врач-рентгенолог горбольницы №6. В ближайшее время он будет обследован ещё раз.

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