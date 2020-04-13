Екатеринбург, , 17:57 — REGNUM Свердловский полицейский заразился коронавирусом. Об этом заявил руководитель регионального главка МВД Александр Мешков на совещании с уральским полпредом Урфо Николаем Цукановым, сообщает РИА Новости.

«Сегодня один подтвержденный факт в Свердловской области», — цитирует издание Мешкова.

Пресс-секретарь главка полковник Валерий Горелых заявил корреспонденту ИА REGNUM, что не подтверждает и не опровергает информацию о заражении сотрудника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 85 случаев COVID-19. Выписаны 37 человек.

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