Куала-Лумпур, , 17:45 — REGNUM Число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Малайзии выросло на 134 до 4817, 13 апреля сообщает агентство Reuters.

Кроме того, по сообщению минздрава страны, за сутки в стране умер ещё один заболевший COVID-19.

Погибший от коронавирусной инфекции близко контактировал с заболевшим участником одного религиозного объединения, на которое приходится большинство случаев COVID-19 в стране.

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