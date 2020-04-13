Уфа, , 18:06 — REGNUM 13 пассажирских авиарейсов после введения карантина для пассажиров прибыли из Москвы в Уфу. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе главы Башкирии агентству ИА REGNUM.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в Указ о введении режима «Повышенная готовность» из-за коронавируса, согласно которому все граждане, прибывающие в Уфу, должны оперативно сдавать тест на коронавирус и уходить на двухнедельную самоизоляцию по месту жительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего с 10 апреля в Уфу прибыло 13 авиарейсов, которые доставили 1030 пассажиров.

Отмечается, у пассажиров измеряется температура. Каждый прилетающий заполняет соответствующую анкету. В зале прилета уфимского аэропорта организовано обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию и повторная бесконтактная термометрия с использованием стационарного тепловизора.

Кроме этого, на борту воздушного судна экипаж делает объявление об обязательном тестировании на коронавирусную инфекцию в аэропорту и двухнедельной изоляции.

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