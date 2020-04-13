Москва, , 17:44 — REGNUM Московские суды в понедельник оштрафовали восьмерых нарушителей самоизоляции на 15 тысяч рублей каждого, сообщили 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда.

«Во всех случаях граждане находились в общественном месте на улице на расстоянии более 100 метров от места фактического проживания без необходимости и в отсутствие оснований, предусмотренных действующими нормами, а также игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — сказал собеседник агентства.

В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы по части 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 4−7 апреля московские суды уже оштрафовали на 15 тысяч троих нарушителей самоизоляции.

Напомним, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.