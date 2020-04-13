Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Власти Ленинградской области решили не отменять на время пандемии коронавируса льготный проезд для местных жителей. Об этом 13 апреля заявил заместитель начальника управления по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пассажир автобуса в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

В Ленинградской области полностью сохраняется возможность льготного проезда для всех категорий граждан, которые пользовались им и раньше. Однако, ввиду сложившейся ситуации, во многих районах региона отмечено снижение количества общественного транспорта. Например, в Тосненском снижение достигло 90%.

«На всех маршрутах с регулируемым тарифом льготный проезд обеспечен. Это некая мера соцподдержки Ленобласти. Каждый льготник как ездил на автобусе по своему проездному билету, так и сможет это продолжить», — заверил Присяжнюк.

Он также отметил, что все автобусы проветриваются, ежедневно дезинфицируются, все сотрудники транспортных предприятий проходят медосмотр и, если есть какие-то признаки ОРВИ, к работе не допускаются. Остальные же обеспечены медицинскими масками и перчатками.

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Напомним, что в соседнем Петербурге власти отобрали право льготного проезда в общественном транспорте до 30 апреля из-за коронавируса. Это объясняется необходимостью поддержать самоизоляцию. Данная мера уже вызвала возмущение работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста.

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