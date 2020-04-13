Браззавиль, , 17:34 — REGNUM Более 14 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено на сегодняшний день в Африке. Об этом 13 апреля сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке в официальном аккаунте в Twitter.

По данным организации, общее количество случаев заражения, подтверждённых на континенте, составило более 14 тысяч, из них выздоровели 2523 человека, 754 погибли от последствий заражения.

Больше всего инфицированных коронавирусом было выявлено на территории ЮАР, здесь зарегистрировано 2173 случая заражения, из них летальных 25 случаев. На втором месте по количеству заразившихся Египет, тут выявлено 1939 пациентов с заражением SARS-CoV-2, из них погибших 146 пациентов. На третьем месте Алжир, где подтверждено заражение коронавирусом у 1914 человек, среди них 293 летальных случая.

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