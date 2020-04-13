Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Ленинградская область получила финансовую помощь на приобретение дополнительных автомобилей скорой помощи. На эти средства решено закупить 20 автомобилей, оборудованных, в том числе, для доставки больных с подозрением на коронавирус.

Первые семь автомобилей на базе Ford Transit уже закуплены и сегодня, 13 апреля, переданы для работы в Кингисеппском, Тосненском, Приозерском, Киришском, Волховском, Кировском и Лужском районах Ленобласти.

«Все скорые оборудованы аппаратами ИВЛ и кислородотерапии, дефибрилляторами, пульсоксиметрами и другими необходимыми устройствами», — отметили в пресс-службе областного правительства.