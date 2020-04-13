Белгород, , 17:28 — REGNUM От двустороннего воспаления лёгких скончался пациент Белгородской областной инфекционной клинической больницы. Ранее у мужчины был подтверждён коронавирус. Об этом 13 апреля на своей странице в социальной сети написал глава региона Евгений Савченко.

47-летний уроженец Бирюча последние девять дней находился на аппарате ИВЛ. Он скончался 13 апреля от двустороннего воспаления лёгких.

«Раньше мы видели пугающие кадры с экранов телевизоров, а сегодня уже столкнулись с суровой реальностью на своей земле. Прошу вас быть предельно осторожными. Тех, кто продолжает нерабочий режим, а также людей старших поколений убедительно прошу не покидать свои дома, выходить на улицу только в крайних случаях. А тех, кто работает, прошу строго соблюдать санитарно-гигиенические требования: носите маски, перчатки, сохраняйте социальную дистанцию. Не рискуйте своими жизнями. Помните о ваших родных, о ваших родителях и детях. Берегите себя и друг друга!» — попросил губернатор.

Глава региона принёс соболезнования родным и близким погибшего. Это первый случай гибели пациента с подтверждённым коронавирусом в области.