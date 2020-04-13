Ставрополь, , 17:54 — REGNUM Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», тепличные комплексы которого расположены в нескольких субъектах России, бесплатно предоставит пенсионерам в регионах своего присутствия наборы свежих овощей. В частности, нуждающиеся пожилые жители Ставрополья получат более 6 тонн томатов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Так, 1,8 тонн помидоров уже отправили в поселок Солнечнодольск в Изобильненском районе Ставрополья, 1,7 тонн — в Кировский городской округ. Еще 2,6 тонн томатов в ближайшее время поступят в другие поселения Изобильненского горокруга. Акция призвана разнообразить рацион пожилых людей, поддержать здоровье и хорошее настроение в период пандемии коронавируса.

Благотворительная акция будет продолжаться в течение всего периода режима самоизоляции. Всего холдинг «ЭКО-культура», который входит в число лидеров по производству овощей закрытого грунта в России, в рамках акции планирует предоставить 35,5 тонны овощей нуждающимся пожилым людям из Ставропольского края, Липецкой, Тульской, Воронежской, Московской и Ленинградской областей.

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