Симферополь, , 17:22 — REGNUM Одному из лидеров крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафе Джемилеву заочно предъявили обвинение по нескольким уголовным делам. Об этом ИА REGNUM 13 апреля сообщили в Главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Джемилеву предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы России, совершенном 2 мая 2014 года. Обвинение по статьям о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем тяжкие последствия. В мае 2013 года сын Джемилева незаконно завладел оружием, которое он хранил в сейфе, и убил человека. Кроме того, Джемилеву вменяется в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеру крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефату Чубарову заочно предъявили обвинение по уголовному делу об организации массовых беспорядков в Симферополе в феврале 2014 года.

Об этом: В Крыму Чубарову предъявили заочное обвинение в организации беспорядков