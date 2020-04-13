Симферополь, 13 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Одному из лидеров крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафе Джемилеву заочно предъявили обвинение по нескольким уголовным делам. Об этом ИА REGNUM 13 апреля сообщили в Главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеру крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефату Чубарову заочно предъявили обвинение по уголовному делу об организации массовых беспорядков в Симферополе в феврале 2014 года.
Об этом: В Крыму Чубарову предъявили заочное обвинение в организации беспорядков