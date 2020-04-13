Подгорица, , 17:16 — REGNUM Авиарейс компании «Аэрофлот» вывезет 129 российских граждан в Москву из Черногории. Об этом 13 апреля сообщила журналистам пресс-служба посольства РФ в Подгорице.

Вылет вывозного авиарейса состоялся в 16:30 мск. Заявка была одобрена на авиалайнер вместимостью 180 человек, на борту самолёта находятся 129 пассажиров.

После вывоза 129 человек в Черногории останется ожидать отправки на родину ещё около 300 граждан России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии более 200 российских граждан в Хабаровск и Владивосток из Южной Кореи.

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