Вашингтон, , 17:12 — REGNUM Член экипажа американского авианосца Theodore Roosevelt скончался от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает 13 апреля пресс-служба ВМС США.

Мужчина умер в отделении интенсивной терапии госпиталя на острове Гуам, где он находился с 9 апреля.

Личные данные умершего будут опубликованы после того, как о его смерти сообщат родственникам.

Отмечено, что это первый случай смерти от COVID-19, произошедший в ВМС США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля военный моряк, снятый с борта авианосца, был найден в бессознательном состоянии, после чего был госпитализирован. Его тест на коронавирус показал положительный результат 30 марта.

Напомним, эпидемия коронавируса на борту авианосца Theodore Roosevelt стала причиной скандала в ВМС США после того, как командир корабля рассказал о ситуации представителям СМИ.

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