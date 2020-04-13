Пушкин, Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге терапевтическое отделение городской больницы №38 им. Н.А. Семашко, где у одного из пациентов был обнаружен коронавирус, закрыто на карантин. Об этом 13 апреля сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зараженный был выявлен на прошлой неделе, 8 апреля. Он был госпитализирован в клиническую инфекционную больницу имени Боткина. Однако само отделение закрыли на карантин вместе с врачами и пациентами.

«СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко» на данный момент продолжает работу в штатном режиме. На карантин с 8 апреля закрыто одно отделение терапии, где изолированы семь сотрудников и восемь контактных пациентов. Все они находятся под наблюдением, клинические признаки заболевания у них отсутствуют», — отметили в ведомстве.

Ранее в Петербурге из-за обнаружения больных с коронавирусом закрыли на карантин несколько больниц и два роддома.

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