Пушкин, Санкт-Петербург, 13 апреля 2020, 17:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге терапевтическое отделение городской больницы №38 им. Н.А. Семашко, где у одного из пациентов был обнаружен коронавирус, закрыто на карантин. Об этом 13 апреля сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.
Зараженный был выявлен на прошлой неделе, 8 апреля. Он был госпитализирован в клиническую инфекционную больницу имени Боткина. Однако само отделение закрыли на карантин вместе с врачами и пациентами.
«СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко» на данный момент продолжает работу в штатном режиме. На карантин с 8 апреля закрыто одно отделение терапии, где изолированы семь сотрудников и восемь контактных пациентов. Все они находятся под наблюдением, клинические признаки заболевания у них отсутствуют», — отметили в ведомстве.
СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А.Семашко» — одно из старейших медицинских учреждений города, занимает комплекс зданий бывшего Царскосельского дворцового госпиталя. В настоящее время это многопрофильная больница городского подчинения, которая функционирует как стационар экстренной медицинской помощи в течение 24-х часов 7 дней в неделю. Кроме того, в состав больницы входит ряд отделений медицинской реабилитации и акушерское отделение.
Ранее в Петербурге из-за обнаружения больных с коронавирусом закрыли на карантин несколько больниц и два роддома.
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